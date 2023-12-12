«Езжу к ней раз в месяц»: дочь Эдиты Пьехи рассказала о самочувствии 86-летней певицы
Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала о здоровье 86-летней певицы.
© Strunin Andrey/East News
Дочь певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала о здоровье 86-летней матери. Она обязательно навещает родственницу раз в месяц.
Подробности узнал сайт mk.ru.
По словам Броневицкой, певица живет в Санкт-Петербурге, она – в Подмосковье. На вопрос, как дела у артистки, ответила: «У Эдиты Станиславовны дела соразмерно ее возрасту… Я езжу к ней раз в месяц железно».
Броневицкая рассказала, что певица «не работает», сидит дома в «чудном месте», где есть воздух и тишина. Она заключила, что у матери все хорошо. По возможности дочь навещает Пьеху два раза в месяц.
Сама Броневицкая 30 лет живет в доме в Подмосковье, в километре от МКАДа. Она признается, что не хотела бы жить в центре в квартире.
Актриса не выбирала это место специально: говорит, так сложилось и была возможность купить участок.
«Нормально, хорошо, мне нравится», - поделилась она.
Ранее сообщалось, что у певца Стаса Пьехи умерла бабушка по линии отца.