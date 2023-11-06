«Эволюция в обратную сторону»: Отар Кушанашвили раскритиковал интервью Вики Цыгановой Дудю*

Отар Кушанашвили усомнился в умственных способностях Вики Цыгановой, об этом он рассказал на YouTube-канале «Каково?!».

Журналист и светский обозреватель Отар Кушанашвили признался, что посмотрел недавнее интервью супругов Цыгановых, которые пришли к Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ). По словам журналиста, он давно был знаком с Викой Цыгановой. В во времена знакомства певица произвела на него впечатление «настоящей русской женщины».

Впрочем, с годами Цыганова сильно изменилась, признался он.

«Что случилось с Викой Цыгановой сейчас — это эволюция в обратную сторону… в сторону возрождения разговоров о приматах», — рассказал Кушанашвили.

По словам журналиста, доводы певицы о том, что интервью было записано с помощью искусственного интеллекта, весьма странно звучат.

«Вадим Цыганов и Вика Цыганова — они дебилы или нет? Юрий Дудь* — дебил, мы это выяснили», — рассказал журналист.

Кушанашвили добавил, что каждое новое интервью Юрия Дудя* становится хуже предыдущего.

Ранее мы писали о том, что журналист Отар Кушанашвили высмеял Полину Гагарину, сравнив ее с Аллой Пугачевой.

*признан иностранным агентом на территории РФ.