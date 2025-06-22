«Евочка совершила невероятный скачок»: особенная дочь Лолиты решила начать самостоятельную жизнь

Единственная дочь певицы Лолиты Милявской, страдающая синдромом Аспергера, приняла решение выйти из-под опеки бабушки. Об этом исполнительница хита «На Титанике рассказала на своей страничке в соцсетях.

Лолита приехала в Болгарию, где живет с бабушкой ее 26-летняя дочь Ева. Месяц назад наследница артистки решила жить самостоятельно.

Певица не скрывает, что очень переживает из-за решения дочери, но все-таки Лолита решила предоставить ей свободу.

«Моя Евочка совершила невероятный скачок. И за месяц стала взрослым человеком со своим мнением, суждениями, желаниями», — отметила Милявская.

По словам артистки, Ева начала заниматься с молодым педагогом по английскому, от этого звездной маме стало спокойнее. Дочь певицы также отметила, что ей совершенно не скучно находиться одной дома.

«Моя малышка, люблю. И все, что вкладывала вся семья с ее рождения, дает плоды», — заключила знаменитость.

Ева родилась в браке Лолиты с Александром Цекало. Когда она появилась на свет, весила чуть больше 1 кг, и звездной родительнице предлагали отказаться от дочери. Артистка не стала этого делать и приложила массу усилий, чтобы девочка росла наравне с другими детьми. У наследницы Милявской позднее диагностировали синдром Аспергера, при котором у человека возникают трудности с социализацией и страх всего нового.

Ранее певица объяснила, почему дочь не хочет возвращаться в Москву. Оказалось, что Ева гораздо спокойнее чувствует себя в Болгарии.