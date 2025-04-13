Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей из-за температуры. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что в начале апреля 79-летний Евгений Петросян обращался к медикам за помощью — у артиста поднялась температура до 39 градусов и появился сильный сухой кашель. Врачи диагностировали легкую степень коронавируса и подозрение на острый бронхит. От предложенной госпитализации юморист тогда отказался.

Позже в беседе с журналистами Петросян объяснил, что небольшие жалобы на здоровье у него действительно были, но «ковид здесь не при чем». Сейчас юморист чувствует себя хорошо.

Напомним, Евгению Петросяну 79 лет. Он замужем за 36-летней Татьяной Брухуновой.

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