Евгения Воловенко признали виновным в дебоше на борту самолета: сколько заплатит актер за хулиганство

Актера Евгения Воловенко признали виновным в дебоше на борту самолета. Приговор ему вынес Железнодорожный районный суд Хабаровска. Звезда сериала «След» должен заплатить за хулиганство штраф — 90 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, на заседании Евгений признал свою вину. Официальных комментариев после вынесения приговора актер пока не давал.

Напомним, что дебош Воловенко устроил еще осенью 2024 года. 16 сентября он летел в Хабаровск, но перед посадкой в самолет перебрал с алкоголем. На пьяного пассажира пожаловались бортпроводники. Они сообщили — артист требовал пересадить его в бизнес-класс, принести коньяк и разрешить курить в туалете.

В итоге было решено вызвать полицию. В Хабаровске Евгений уже еле держался на ногах из-за количества алкоголя в крови.

После случившегося было возбуждено сначала административное дело, однако затем добавили и уголовное.

Ранее Евгений Воловенко извинился перед бортпроводниками за свое поведение в самолете.