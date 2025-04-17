Евгения Петросяна смутило предложение певицы Славы жениться на ней или на сестре

Стала известна реакция юмориста Евгения Петросяна на предложение певицы Славы жениться на ней или на сестре. Артиста эстрады смутило заявление исполнительницы.

За комментарием к Петросяну обратилось издание «Абзац».

Юморист, которому предложили оставить жену Татьяну Брухунову, коротко отреагировал на слова певицы. «Я даже не хочу отвечать на такие вопросы», - сказал Петросян.

Напомним, артист женат пятый раз. Самая известная его супруга – Елена Степаненко. Пара развелась в 2018 году и долго делила имущество. В 2019-м Петросян женился на Брухуновой – у супругов двое детей, несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте.

Певица Слава разошлась с избранником Анатолием Данилицким. Отдыхая с сестрой Еленой, артистка вспомнила о Петросяне, предложила ему бросить свою «швабру» и жениться на ком-то из них.