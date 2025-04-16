«Бросайте свою швабру»: расставшаяся с мужем Слава обратилась к Петросяну, оскорбив Брухунову

Певица Слава публично обратилась к юмористу Евгению Петросяну после объявления о расставании с мужем. Она предложила ему «бросить свою швабру» и жениться на ней.

В личном блоге артистка опубликовала видео с пляжа. Вместе с сестрой Еленой они отдыхали на лежаках, когда вдруг вспомнили о Евгении Вагановиче. Слава отметила, что они любят юмориста и попросила родственницу станцевать как он. А затем звезда сцены нелицеприятно высказалась о супруге Петросяна Татьяне Брухуновой. Она не назвала ее имени, но поклонники сразу поняли, кого она назвала «шваброй».

«Бросайте свою швабру и выходите за нас! Евгений, мы готовы» - заявила Слава.

Напомним, что недавно музыкант Евгений Кемеровский рассекретил новый статус артистки. Он заявил, что она развелась с мужем. Слава лишь поправила его, что и не была замужем, но согласилась, что действительно теперь свободная женщина. Причины расставания пока неизвестны. К слову, с Анатолием Данилицким Слава прожила в незарегистрированном браке более 20-ти лет.

Ранее Слава призналась, что согласна на двойные роды с дочерью Александрой.