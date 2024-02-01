Евгения Медведева рассказала об объективации в женском фигурном катании. Об этом она призналась в беседе с Надей Джабраиловой на YouTube-канале Evgenia Medvedeva.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, что российские фигуристки постоянно подвергаются сексуальной объективации со стороны тренеров.

«Даже недомужчины-тренеры могут сказать: ''Че, похудела? Что-то сиськи меньше стали''. То есть, я выросла в той сфере, где такое даже от мужчины иногда слышать нормально. И мы отвечали: ''Да-да, пойду пуш-ап надену''», — вспомнила она.

По словам Медведевой, стоит обратить внимание на костюмы выступающих на соревнованиях девочек, ведь они тоже зачастую выглядят вызывающе.

«Я все чемпионаты мира, чемпионаты Европы выигрываю в трусах. У нас прозрачная юбка, у нас элементы, что мы встаем жопой кверху в трусах. В принципе, я прожила всю жизнь в той сфере, где нас очень сильно сексуализируют», — добавила она.

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