Евгения Медведева извинилась за дезинформацию о смерти дедушки Камилы Валиевой. Об этом она рассказала в соцсетях.

Ранее в Сети распространились новости о, якобы, смерти дедушки фигуристки Камилы Валиевой. Об этом на YouTube-канале «Каток» рассказала Евгения Медведева.

«Дедушки не стало вскоре после Олимпиады. Он ушел из жизни», — рассказывала она.

Однако вскоре фигуристка поспешила опровергнуть свои же слова. Медведева призналась, что скончался другой родственник — бабушка, а не дедушка спортсменки.

«Хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла родственника. Но это была бабушка. И несколько лет назад», — объяснила она.

Напомним, дедушка Камилы Валиевой оказался замешан в допинг-скандале вокруг фигуристки. Валиева рассказывала, что запрещенное вещество могло попасть в ее организм из-за того, что она готовила смузи на той же разделочной доске, где ее дедушка измельчал таблетки.

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