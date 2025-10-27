«Не мы проводили»: Плющенко объяснил, почему сын был единственным участником соревнований в Наро-Фоминске

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему его сын Александр был единственным участником соревнований в Наро-Фоминске. По словам спортсмена, на мероприятии могли выступить все желающие, но в регионах недостаточно юношей первого спортивного разряда.

Комментарий отца и тренера Александра Плющенко приводит Metaratings.ru.

Плющенко-старший рассказал, что соревнования в Наро-Фоминске проводились федерацией фигурного катания Московской области. Это официальные состязания, на которые он задолго заявился со своими спортсменами.

«Мы не имеем никакого отношения к этим соревнованиям, не мы их проводили. На них могли выступить все желающие, но, к сожалению, в Московской области и регионах недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один», - объяснил Евгений Плющенко.

Фигурист добавил, что сын выполнил ту работу, которую они запланировали, показал новые элементы. Плющенко сказал: они идут планомерно и никуда не торопятся, двигаются «потихоньку». Спортсмен считает, что это правильная тактика.

Александр Плющенко выступил в Наро-Фоминске в воскресенье. 12-летний спортсмен набрал 192,91 балла. Он с 2017 года тренируется в академии, созданной отцом.