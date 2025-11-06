«Евгений Плющенко катался гораздо хуже»: Рудковская ответила на слова о «неталантливом» сыне

Продюсер Яна Рудковская ответила на высказывания о том, что ее 12-летний сын Александр «не очень талантлив в фигурном катании» и «совсем не как папа». По словам знаменитости, Евгений Плющенко, будучи в возрасте Саши, катался хуже.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Рудковской.

Яну удивило, что автор высказывания знает, будто Плющенко в 12 лет был лучше сына.

«Открою Вам маленький секрет, Евгений Плющенко в возрасте Саши прыгал тот же самый прыжковый контент, однако катался гораздо хуже сына. Об этом свидетельствуют показания не только очевидцев, но и его тренера - великого Алексея Николаевича Мишина», - написала Рудковская.

Она напомнила, что действующий чемпион мира Илья Малинин в возрасте Саши не использовал тройные прыжки, но в будущем первым сделал аксель в 4,5 оборота.

Рудковская добавила, что у ее сына впереди долгий путь. Продюсер предложила автору слов о «неталантливом» сыне посетить их шоу и гарантировала отдельную ложу.

«Более чем уверена, Вы возьмете свои слова обратно. Как и многие те, кому популярность Саши не дает покоя до сих пор», - заключила Рудковская.

Ранее она раскрыла новые подробности болезни сына. Продюсер говорила: никто не может понять, что за вирус у мальчика.