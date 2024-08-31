Евгений Петросян объяснил, почему не общается с журналистами

78-летний юморист Евгений Петросян редко дает интервью и общается с работниками СМИ. Свое избегание прессы ведущий «Смехопанорамы» объяснил разочарованием в современной журналистике.

Петросяну не нравятся заметки, которые пишут в СМИ о нем и его семье. При этом юморист не боится услышать от журналистов каверзные вопросы, но он не всегда хочет вступать с работниками прессы в диалог.

Артист пояснил, что просто не отвечает на подобные вопросы.

«Я уверен, что журналисты пересказывают разговоры со мной так, как мне не понравится. Так работает современная журналистика», — цитирует знаменитость Абзац.

В марте этого года молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова внезапно сообщила о прибавлении в семье. Новость стала действительно неожиданной, так как никто беременной ее не видел. Из-за этого возникло немало слухов по поводу того, как именно малышка появилась на свет. Татьяна же опровергла, что пользовалась услугами суррогатной матери, и уточнила – ребенка она родила еще в прошлом году.

Ранее супруга юмориста рассказала о крещении дочери Матильды.