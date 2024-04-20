Евгений Миронов впервые за долгое время появился на публике с сыном

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов впервые за долгое время появился на публике с 10-летним сыном Петром. Актер вместе с сыном посетил открытие 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом сообщает Газета.Ru.

Известно, что Евгений Миронов предпочитает не афишировать личную жизнь. Время от времени появлялись слухи о многочисленных романах народного артиста России, однако он их никак не комментировал. Актер подчеркивал в интервью, что видит свое главное предназначение в искусстве.

В начале 2020 года в СМИ появилась информация, что у Евгения Миронова есть сын Петр. Сам артист не стал раскрывать новость о рождении у него ребенка. Несколько лет актер скрывал сына от общественности, но позже стал посещать с ним творческие мероприятия и знакомить со своими коллегами.

Евгений Миронов рассказывал, что в воспитании сына ему помогает мать, которой он «бесконечно благодарен». По словам актера, он брал Петра с собой в театр с малых лет. Более того, там для мальчика оборудовали специальную комнату, чтобы ему было где поспать и поиграть. Артист признавался, что он не будет против, если сын продолжит творческую династию, но не собирается влиять на его решение.

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