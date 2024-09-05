Евгений Миронов впервые появился в Театре Наций после операции на позвоночнике

57-летний артист Евгений Миронов впервые за долгое время появился в Государственном Театре Наций после того, как ему сделали операцию на позвоночнике. Об этом рассказал пресс-секретарь учреждения Максим Андрианов.

Худрук Театра Наций перенес операцию на позвоночнике еще летом этого года. Она никак не отразилась на здоровье артиста.

Андрианов отметил, что Миронов постоянно ездит по фестивалям и не прерывает свою работу. Никто даже не заметил отсутствия артиста. Отмечается, что с его здоровьем сейчас все в порядке, пишет NEWS.ru.

Напомним, врачи диагностировали у Миронова межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска.

Ему удалили пораженные участки и поставили имплант. Артист пролежал в больнице несколько недель. Сейчас он восстанавливается — врачи запретили Миронову на несколько месяцев вертикальные нагрузки и прописали ежедневные тренировки для укрепления мышечного корсета.