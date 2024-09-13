Евгений Миронов рассказал, что в Китае фильм «С легким паром!» является классикой

Народный артист РФ Евгений Миронов в рамках X Санкт-Петербургского форума объединенных культур высказался об укреплении связей между Россией и Китаем в последние годы. Об этом пишет aif.ru.

По словам худрука Театра наций, сближение культур впервые произошло в 20−30-х годах XX века. Подобная тенденция сохраняется и по сей день.

«Последние годы ощущается усиление сотрудничества России и Китая. Взаимный интерес возник в 20−30-х годах XX века. Тогда же началось сближение советской и китайской культуры. В КНР стали ставить „Ревизора“ Гоголя, Островского и не только. В Китае даже ставят произведение, которое легло в основу всем нам известного кинофильма „С легким паром!“!», — поделился Миронов.

В то же время артист отметил, что российский читатель и зритель крайне мало знает о китайских произведениях, хотя они входят в десятку самых читаемых в РФ из иностранной литературы. Он добавил, что взаимные отношения необходимо углублять.

Ранее мы писали, что Евгений Миронов впервые появился в Театре Наций после операции на позвоночнике.