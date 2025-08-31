Евгений Миронов появился в цирке с 11-летним сыном, которого прячет от СМИ. Об этом сообщает Kp.ru.

Актер Евгений Миронов пришел на цирковое представление в Парк Горького. Артист занял места в первых рядах. К удивлению фанатов, Миронов посетил мероприятие с 11-летним сыном Петром, которого он старается прятать от журналистов. Также с ними был друг мальчика.

Гости представления заметили, как тепло общался сын Миронова с отцом. В какой-то момент мальчик даже подошел к краю манежа и начал пританцовывать вместе с артистами.

Сам же Миронов вел себя более сдержанно. Артист был одет в белую футболку и серый строгий костюм.

Напомним, Евгений Миронов публично не любит рассказывать о воспитании сына. Неизвестно и то, кто является матерью мальчика. Журналисты предполагают, что актер воспользовался услугами суррогатной матери.

