Евгений Дятлов договорился с третьей женой, что оставит после развода

Актер Евгений Дятлов развелся с женой Юлией Джербиновой, с которой состоял в браке с 2007 года. После расторжения союза мужчина оставил бывшей семье один предмет материального мира.

Речь идет о 120-метровой квартире. Жилье находится в Санкт-Петербурге. Также известно, что 15-летняя дочь Дятлова осталась на полном содержании отца.

Ранее стало известно, что актер оставил семью ради красавицы помощницы. Поклонники артиста обратили внимание на то, что его жена Юлия Джербинова изменила фамилию в соцсетях.

Дятлова уже несколько месяцев видели в компании его помощницы и директора блондинки Дарьи. Она проговорилась, что актер не женат.