Евгений Цыганов сообщил, что актрисе Айе Манукян нужна помощь для борьбы с раком

Актер Евгений Цыганов сообщил, что 27-летней Айе Манукян, снявшейся в сериале «Тест на беременность», нужна помощь для борьбы с раком. Ей требуется пройти 6 курсов химиотерапии, каждый из которых стоит 1400 долларов (примерно 127 тыс. рублей).

Подробности приводит StarHit.

Цыганов рассказал: «Айя замечательная и талантливая девочка. Снимались вместе в фильме «Одесса». Сейчас ей нужна помощь».

У Манукян обнаружили агрессивную форму лимфомы. Она лечится в Армении – в больнице, которая специализируется на борьбе с заболеваниями крови.

Помимо курсов химиотерапии, актрисе должны сделать КТ. Оно проводится после второго курса, после третьего потребуется ПЭТ КТ. Эти исследования определяют, насколько организм справляется с раком, и позволяют скорректировать терапию при необходимости.

Актриса перенесла две химиотерапии и сильно похудела. Ее вес составляет 33 кг. Врачи уверены, что шансы справиться с болезнью высоки. Для этого нужно соблюдать назначения и пройти реабилитацию.

Семья Манукян не может собрать нужные средства, поэтому просит помощи у коллег Анны и неравнодушных людей.

Ранее сообщалось о госпитализации шоумена Отара Кушанашвили. Говорилось, что у него обнаружили рак. У журналистка взяли биопсию, в случае подтверждения диагноза ведущего переведут в другое лечебное учреждение.