«Это был шок»: Яна Рудковская раскрыла, какие операции сделал Евгений Плющенко

Яна Рудковская рассказала, что Евгений Плющенко сделал блефаропластику. Об этом сообщает NEWS.ru.

Яна Рудковская рассказала о пластической операции, которую накануне сделал ее муж Евгений Плющенко. Выяснилось, что в момент, когда фигурист находился у хирурга Тимура Хайдарова, Рудковская была в Баку, где обсуждала бизнес-проект с Эмином Агаларовым.

По словам продюсера, она не знала, что ее супруг сделал блефаропластику.

«Я об этой операции узнала после того, как она состоялась. Потому что моего мужа Тимур, так сказать, по-хорошему развел. У него на сегодняшний день задача стояла просто убрать мешки под глазами, и вот это превратилось в такую серьёзную блефаропластику», — рассказала она.