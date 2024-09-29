«Эвересту в следующем году быть»: Виктория Боня заявила о планах покорить высочайшую вершину мира

Виктория Боня заявила, что планирует взойти на Эверест в следующем году.

Телеведущая продолжает покорять Гималайские горы. Виктория делится в своих социальных сетях тем, как проходит ее альпинистская жизнь. По словам Бони, ей удалось достичь своей цели и доказать самой себе, что она способна на многое. Единственная проблема, с которой она столкнулась, это отсутствие сотовой связи.

Однако экстремальные условия ни капли не напугали телеведущую. Она поделилась в блоге своими планами на следующий год: в них входит покорение вершины Эвереста.

«В этом году все шерпы говорят в один голос, что гора Манаслу от 1-го до 2-го лагеря идентична ледопаду Кхумбу на Эвересте. Я впервые шла по двум связанным между собой лестницам. Очень интересно, как реагирует в этот момент тело на стресс. Но я справилась, а значит, Эвересту в следующем году быть!» — рассказала Виктория подписчикам.

Виктория заявила, что для нее горы являются местом силы и духовного познания. В этом месте ей удается побыть наедине с собой, подумать о смысле жизни и о планах на будущее. Именно в горах она может увидеть границы собственного тела.

Ранее мы писали о том, что ушедшая в горы Виктория Боня встревожила подписчиков.