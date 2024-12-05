Эвелина Хромченко выложила архивный снимок с сыном. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Эвелина Хромченко поделилась воспоминаниями о новогодней суете, которую она переживала, когда ее сын был еще маленьким. По словам Хромченко, маленький Артемий сильно любил конструкторы LEGO, причем очень редкие серии.

«Когда Артемичк выговаривал не все буквы, его любимыми героями были „Фийип Кийойов“ и „Кьясная сяпочка“. Сяпочка превратилась в прозвище. Вредный Сяпочка перед Новым годом в последний момент выискивал самые редкие наборы Lego, и мать-Мороз металась по городу в поисках и в истерике», — вспомнила она.