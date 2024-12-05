Эвелина Хромченко выложила архивный снимок с сыном
© Lomohov Anatoly/East News
Эвелина Хромченко выложила архивный снимок с сыном. Об этом стало известно из соцсетей.
Телеведущая Эвелина Хромченко поделилась воспоминаниями о новогодней суете, которую она переживала, когда ее сын был еще маленьким. По словам Хромченко, маленький Артемий сильно любил конструкторы LEGO, причем очень редкие серии.
«Когда Артемичк выговаривал не все буквы, его любимыми героями были „Фийип Кийойов“ и „Кьясная сяпочка“. Сяпочка превратилась в прозвище. Вредный Сяпочка перед Новым годом в последний момент выискивал самые редкие наборы Lego, и мать-Мороз металась по городу в поисках и в истерике», — вспомнила она.
Телеведущая заявила, что не заметила, как быстро подрос ее сын. Сейчас Артемию уже 27 лет.
«Однажды ты понимаешь, что уже не можешь поднять Сяпочку на ручки. И что Lego — не самая важная проблема в вашей общей вселенной. И что в этот Новый год он уйдет совсем в другие гости», — рассказала она.
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