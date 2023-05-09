Эвелина Блёданс назвала умершего актера Александра Тютрюмова своим супругом

54-летняя актриса и певица Эвелина Бледанс в шоке от скоропостижной смерти Александра Тютрюмова.

Участница популярных телешоу «Маска» и «Новые Звезды в Африке» была очень дружна с артистом, играла с ним на одной театральной сцене и снималась в кино.

В спектаклях он иногда играл роль ее супруга. В своем блоге Эвелина написала:

«Еще пару недель мы были в очередном туре со спектаклем, а сегодня Саши не стало… Добрейший, веселейший, замечательный джентльмен. Я потеряла мужа, друга, моего замечательного партнера!».

Как сообщает портал Boda, артистка поначалу вообще отказывалась верить в кончину друга и смирилась с тяжкой правдой лишь после звонка Людмиле Андреевне – жене Тютрюмова.

Тогда Бледанс стало очень страшно: только недавно она видела Александра Аркадьевича веселым и бодрым, а теперь его уже нет на свете. Ранее мы писали, что 64-летний артист скоропостижно скончался от воспалительного процесса внутренних органов в одной из больниц Санкт-Петербурга.