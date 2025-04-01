Эвелина Бледанс высказалась о психиатре, сравнившей детей-аутистов с собаками. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала нашумевшее высказывание психиатра, которая в соцсетях сравнила детей с аутизмом с собаками и обезьянами.

«Мне кажется, что к такого рода детям нужно относиться как к собакам или как к обезьянам. Да, ты родила не человека», — заявляла Александра Игнатова.

По словам Бледанс, она в шоке от подобных высказываний. Знаменитость рассказала, что некоторые люди специально делают громкие заявления в надежде на то, что их осудят через СМИ.

«Убогие люди уже не знают, как привлечь внимание. Думают: „Вот сейчас какую-нибудь дурь скажу, какую-нибудь гадость, может, кто-то услышит и осудит меня и тем самым привлечет ко мне внимание“», — рассказала она.

Актриса не стала ругать девушку в ответ, а лишь пожелала добра.

«И пускай в ее жизни будут хорошие собаки, добрые, если она так нежно относится к собакам, что может сравнить с ними людей. Дай Бог ей всего, чего она заслуживает», — добавила она.

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