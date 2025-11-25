Актриса Эвелина Бледанс сменила имидж и заявила, что хотела парик с седыми волосами. Звезда очень любит блондинок и призналась: в душе она именно такая.

Подробности узнал WomanHit.ru.

Журналисты встретили Эвелину на закрытой вечеринке в честь дня рождения Жени Малаховой и поинтересовались, чем вызваны перемены. Последнее время артистка появляется с очень светлыми волосами и короткой стрижкой.

По словам актрисы, свои волосы требуют «тяжких уходов».

«… Иногда я думаю подменять его на парички. Поэтому появилась вот эта блондинка. Когда ты просто надеваешь парик на мероприятие на пару часов, потом хорошенечко массируешь волосы, это намного проще, чем завить, закрутить, создать прикорневой объем», - рассказала Бледанс и отметила, что плойки и утюжки очень травматичны для волос, тем более при ежедневном использовании.

Также звезда сообщила, что купила парик как в фильме «Дьявол носит Прада».

«Он мне понравился. Не надо бояться в какой-то момент перейти в седой цвет волос. К этому надо готовиться», - поделилась размышлениями Бледанс.

Повторить образ, как у Мэрил Стрип, знаменитости не удалось – челка парика постоянно падала.

На вопрос, какой цвет волос лучше всего, Бледанс призналась, что любит блондинок и многие ее героини носят светлые волосы. Сама актриса от природы не рыжая, а русая. «Просто стиль такой», - отметила Бледанс.

Ранее сообщалось, что она открыла фирму, которая будет выращивать виноград в Крыму.