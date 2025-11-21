Актриса Эвелина Бледанс решила стать фермером и приобрела виноградник в Крыму

Советская и российская актриса кино и телевидения Эвелина Бледанс решила заняться фермерством и стала владелицей виноградника в Крыму. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Стало известно, что до этого Бледанс была одним из собственников ООО «Мэджик Фэктори Анимейшен». Компания занималась анимацией. Однако актриса вышла из состава учредителей из-за финансовых проблем. При выручке в 112 миллионов рублей студия ушла в минус почти на 400 тысяч.

Звезда «Маски шоу» из 90-х решила не сидеть без дела и переквалифицировалась в фермера. Знаменитость открыла фирму КФХ «Эвелина Бледанс», которая будет выращивать виноград в Крыму.

Помимо производства вина актриса собирается также заняться пчеловодством, выращивать плодовые деревья и продавать овощи с фруктами.

Ранее мы писали о том, что актриса Эвелина Бледанс опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что с нее взыскивают долги за коммунальные услуги через суд. Точная сумма, которую, по версии истца, должна артистка, не разглашается.