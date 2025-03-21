Эвелина Бледанс рассказала, что каждый день занимается спортом ради фигуры

Актриса Эвелина Бледанс рассказала в интервью Леди Mail, как следит за своей фигурой. 55-летняя звезда призналась, что занимается спортом и протирает лицо кубиками льда с отваром трав.

Многие поклонники отмечают, что знаменитость выглядит значительно младше своего возраста. Она не скрывает секреты красоты и делится – все дело в спорте. Правда, тренировки Эвелина не любит, но приходится заниматься.

«Приходится делать это каждый день — я обожаю вкусно поесть, и, если перестану растягиваться и качать пресс, у меня будет талия как у кота Виталия. Если говорить об уходе за лицом, каждое утро обязательно протираю его кусочком льда на основе отвара трав», – рассказала теледива.

По словам артистки, процедура помогает ей проснуться и тонизирует кожу. Кроме того, Бледанс призвала поклонников следить за своим здоровьем. Она сама регулярно проверяется у специалистов.

«Стараюсь не забывать отдыхать, регулярно прохожу чекапы. Держу руку на пульсе, чтобы не пропустить никакую болячку. Конечно, у меня есть определенные нюансы касаемо здоровья, которые годами со мной, — слежу, чтобы их состояние не ухудшалось», – добавила звезда.

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