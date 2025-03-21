Эвелина Бледанс призналась, что в 55 лет у нее нет отбоя от поклонников

55-летняя российская ведущая и актриса Эведина Бледанс рассказала, что у нее много поклонников. По словам звезды, они активно пишут ей в социальных сетях и предлагают деньги за встречу.

«И комплименты пишут, и фото своих достоинств шлют, и на свидания зовут. Некоторые даже предлагают довольно кругленькие суммы за ужин со мной. Но я отказываю: пока нет нужды», — приводит ее слова Леди Mail.

К тому же, утверждает Бледанс, времени на личную жизнь у нее почти не остается — большую часть свободного времени она посвящает улучшению в России условий жизни для людей с синдромом Дауна.

«У меня в планах создать остров для особенных людей старше 18, где они могли бы счастливо и безопасно жить. Солнечный остров стал бы волшебным местом: там бы не ездили машины, царила экологичная атмосферы, гуляли олени, бегали зайчики. Осталось найти спонсоров: мне очень нужны помощники в таком большом деле», — поделилась знаменитость.

Главой же данного учреждения Бледанс планирует назначить своего сына Семена.

Ранее Бледанс заявила, что у Аллы Пугачевой сдают нервы из-за тоски по замку в Грязях.