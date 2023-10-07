Дима Билан переезжает поближе к Кремлю

Дима Билан рассказал о покупке новой квартиры и творческих планах на будущее.

Оказалось, что артист приобрел апартаменты с видом на Красную площадь. Билан признался, что планирует там сделать свою студию. Также недалеко от новой квартиры расположена Российская академия музыки имени Гнесиных, куда певец хочет начать ходить на обручение.

Билан в шоу Эльдара Джарахова объяснил, что несмотря на свои достижения в карьере он задумался о возобновлении уроков вокала. Певец ищет педагога, чтобы вспомнить, что такое академический звук. Вскоре он планирует сделать классическую программу с романсами и ариями, пишет StarHit.

«Вытащить из себя камни, которые я разбросал по жизни, чтобы быть интересным себе и слушателям», — добавил он.

Артист уверен, что никогда не поздно учиться чему-то новому. Ранее именно желание развиваться побудило Билана экспериментировать с имиджем. Из образа прыгающего мальчика в майке он переделал себя в серьёзного певца.

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