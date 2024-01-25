Эвелина Бледанс показала поцелуй с 11-летним сыном и подверглась критике

Актриса Эвелина Бледанс не стала скрывать то, что целует в губы 11-летнего особенного сына Семена. Она поделилась кадрами с ребенком в личном микроблоге и вызвала волну возмущения.

Знаменитость отдыхает с мальчиком в Таиланде. Она активно делится контентом с отпуска и не скрывает своей радости. В том числе она показывает любимого сына, которого везде берет с собой. Эвелина поделилась, что во время отдыха все было хорошо, но после прилета в Россию, Семен заболел.

Бледанс опубликовала в соцсетях видео, на котором целует наследника в губы.

«Наш климат суров. Семка не выдержал перепада температуры и слег болеть», – пожаловалась звездная мама.

Поклонники возмутились поведением артистки. Многие отметили, что женщине не стоит целовать относительно взрослого ребенка в губы.

«Что-то непонятное», «Ужас. Как можно с сыном-подростком целоваться в губы и принимать к своему телу?», «Что это было?», «Странно выглядит все это. Что-то не совсем здоровое», «Как бы ты ни любила свое дитя, но так нельзя делать как матери, поведение матери не соответствует, это за гранью», — пишут в комментариях.

Пока звезда не стала отвечать на гневные замечания фанатов.

Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала, как распознает настоящих мужчин. Как считает артистка, современный мужчина должен уметь держать в руках не только компьютерную мышку или ручку, но и, например, молоток. Звезда отметила, что настоящий мужчина обязан уметь «забить гвоздь».