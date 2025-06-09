Эвелина Бледанс надела большие красные крылья в Кремле

Актриса Эвелина Бледанс появилась в Кремлевском дворце с большими красными крыльями за спиной. С ней был сын Семен, который с интересом исследовал крепления крыльев.

Появление актрисы запечатлел сайт mk.ru.

Бледанс выступала для детей на концерте. Актриса выбрала образ с крыльями.

В узком коридоре за кулисами Бледанс еле поместилась. Муж Марины Девятовой буквально протискивался, чтобы сделать фото по просьбе Эвелины.

Ранее актриса рассказала о панической атаке на шоу «Маска». Она выступала в костюме Страуса – через сетку с перьями было ничего не видно, знаменитость чувствовала себя неудобно и душно. На одной из репетиций Бледанс стало плохо.