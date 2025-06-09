Опубликовано 09 июня 2025, 19:131 мин.
Эвелина Бледанс надела большие красные крылья в Кремле
Эвелина Бледанс появилась в Кремлевском дворце с красными крыльями за спиной.
© Starface.ru
Актриса Эвелина Бледанс появилась в Кремлевском дворце с большими красными крыльями за спиной. С ней был сын Семен, который с интересом исследовал крепления крыльев.
Появление актрисы запечатлел сайт mk.ru.
Бледанс выступала для детей на концерте. Актриса выбрала образ с крыльями.
В узком коридоре за кулисами Бледанс еле поместилась. Муж Марины Девятовой буквально протискивался, чтобы сделать фото по просьбе Эвелины.
Ранее актриса рассказала о панической атаке на шоу «Маска». Она выступала в костюме Страуса – через сетку с перьями было ничего не видно, знаменитость чувствовала себя неудобно и душно. На одной из репетиций Бледанс стало плохо.