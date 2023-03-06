Ева Польна решила сменить имя

В беседе со Светлаой Бондарчук, на ее авторском Youtube шоу певица Ева Польна рассказала о том, как и почему носит такое любопытное имя.

По ее словам, для межнационального имени Ева вполне подходит.

«У меня папа с западной Украины, мама из Питера, - заявила певица, - Думаю, что мне надо поменять имя. С 2000 года столько родилось столько девочек Ев. Ева, – нормальное имя, хотя в то время, когда я родилась оно было забыто».

Иронизирую и последнее время, пишу в автографах: «Евлампия Польна», ну думаю Ева я была в молодые годы, а сейчас уже надо более солидно – Евлампия.

Ранее мы писали о том, как 61-летнюю Яковлеву раскритиковали в соцсетях, сравнив её с «постаревшей» Евой Польной.