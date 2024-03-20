Шоу «Большие девочки» стартовало на телеканале «Пятница» в начале февраля 2024 года. В социальном проекте, как его называют сами организаторы, принимают участие 13 девушек, которые хотят похудеть.

На протяжении всех выпусков участницы шоу проходят испытания, связанные с физическими нагрузками, разговаривают с психологом и учатся с диетологом заново выстраивать привычки, связанные с приемом пищи.

Наставниками проекта стали тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог Регина Ахуньянова и психолог Анетта Орлова.

Участницами проекта стали 13 девушек, которые весят более 100 кг. Самой крупной девушкой стала Алена Костюк — ее рост составляет 185 см, а вес — 242 кг. Самая легкая участница проекта Арина Киселева с ростом 160 см и весом 106 кг.

Критика и похвала проекта «Большие девочки»

Выгон участниц проходит раз в неделю — по итогам пройденных испытаний в номинацию попадают две девушки, которые на контрольном взвешивании скинули лишних килограммов меньше остальных. Одна из них по решению наставников покидает телешоу.

Некоторые зрители не поняли такого подхода к участницам, ведь цель проекта — помочь девушкам в похудении, а за пределами телешоу они могут сорваться. Тем не менее, организаторы заявляют, что и после проекта с девушками будут работать специалисты. К тому же, среди выбывших участниц тоже будет соревнование. Та, кто сбросит больше других за пределами телепроекта, получит секретный приз.