Почему шоу «Большие девочки» стало так популярно: ответили участницы и психолог
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Пятница"
Шоу «Большие девочки» стартовало на телеканале «Пятница» в начале февраля 2024 года. В социальном проекте, как его называют сами организаторы, принимают участие 13 девушек, которые хотят похудеть.
На протяжении всех выпусков участницы шоу проходят испытания, связанные с физическими нагрузками, разговаривают с психологом и учатся с диетологом заново выстраивать привычки, связанные с приемом пищи.
Наставниками проекта стали тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог Регина Ахуньянова и психолог Анетта Орлова.
Участницами проекта стали 13 девушек, которые весят более 100 кг. Самой крупной девушкой стала Алена Костюк — ее рост составляет 185 см, а вес — 242 кг. Самая легкая участница проекта Арина Киселева с ростом 160 см и весом 106 кг.
Критика и похвала проекта «Большие девочки»
Выгон участниц проходит раз в неделю — по итогам пройденных испытаний в номинацию попадают две девушки, которые на контрольном взвешивании скинули лишних килограммов меньше остальных. Одна из них по решению наставников покидает телешоу.
Некоторые зрители не поняли такого подхода к участницам, ведь цель проекта — помочь девушкам в похудении, а за пределами телешоу они могут сорваться. Тем не менее, организаторы заявляют, что и после проекта с девушками будут работать специалисты. К тому же, среди выбывших участниц тоже будет соревнование. Та, кто сбросит больше других за пределами телепроекта, получит секретный приз.
Звучат и опасения насчет развития у девушек расстройства пищевого поведения, ведь в погоне за сброшенными килограммами участницы могут отказываться от приема пищи.
Кроме того, под критику попали некоторые задания, связанные с физическими нагрузками. Например, в первом же испытании девушкам надо было пройти 10 км за 3 часа по размытой дороге. Многие участницы проекта падали на землю, а одна из них подвернула ногу.
Тем не менее, зрители считают проект отличной мотивацией для тех, кто испытывает проблемы с лишним весом. Кроме того, шоу формирует совсем другое отношение к полным людям. Зрители понимают, с какими сложностями им приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Мнение психолога о проекте «Большие девочки»
Клинический психолог Константин Сибитёв в эксклюзивном комментарии «Страстям» подтвердил, что шоу подобного формата могут иметь как положительные, так и отрицательные аспекты с психологической точки зрения.
«Важно, чтобы такие передачи не только развлекали зрителей, но и воспитывали осознанность в отношении процесса похудения и психологических аспектов здорового образа жизни»
Константин Сибитёв
Клинический психолог
По словам специалиста, шоу позволяет увидеть зрителям, что похудение — не простой процесс. К тому же, проект может вдохновить людей на начало здорового образа жизни.
Однако, есть и весомые риски, которые может транслировать шоу.
«Есть опасность, что шоу может сосредоточиться только на поверхностных аспектах, игнорируя глубокие психологические проблемы участников. Это может привести к стигматизации и негативным последствиям для здоровья и самооценки участников и зрителей»
Константин Сибитёв
Клинический психолог
По мнению Сибитева, участницы после ухода из проекта смогут продолжить похудение лишь в том случае, если они разберутся со своими психологическими проблемами.
«Хоть у них может быть сильное желание сбросить вес, высокая выдержка и сила воли, без работы над психологическими аспектами своих проблем они могут вернуться в исходную позицию и обнулят все результаты»
Константин Сибитёв
Клинический психолог
Выбывшие участницы о сложностях на проекте «Большие девочки»
«Страсти» связались с девушками, которые уже покинули проект, чтобы узнать о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться на шоу.
Настасья Сытникова, которая приехала на шоу из Сургута, рассказала, что самыми тяжелыми для нее стали физические упражнения.
«Я отнеслась к проекту как классному опыту, за который я благодарна судьбе. А вот физические испытания преодолевать было сложно. Но они были невероятно эффективными, направленными на познание и преодоление себя»
Настасья Сытникова
Участница проекта
С ней соглашается и Диана Глебова, покинувшая проект спустя шесть недель участия.
«Самым сложным для меня были физические испытания, на которых мы сталкивались со своими страхами. Психологические испытания также давались непросто: мы разбирали темы, которые были очень для всех болезненными. Узнавали, почему мы всё заедаем»
Диана Глебова
Участница проекта
По словам Глебовой, непростым испытанием для многих стала еще и изоляция от привычного окружения.
«Было нелегко принять, что теперь у тебя другой образ жизни, а также на время проекта отказаться полностью от своего окружения, быть без связи с родителями, друзьями»
Диана Глебова
Участница проекта
Мнение выбывших участниц о популярности проекта «Большие девочки»
Все девушки согласны с тем, что проблема лишнего веса актуальна в России и поэтому шоу притягивает многих зрителей.
«Про это не принято говорить в обычной жизни — полных людей осуждают и обсуждают за спинами. А мы, молодые девчонки, вышли и на всю страну показали свои тела, поделились своими проблемами. Это очень смело!»
Настасья Сытникова
Участница проекта
По словам Эвелины Назаровой, проект помог людям показать реальные причины возникновения лишнего веса.
«Многие девушки мечтают похудеть — даже те, которые, казалось бы, и так худые. Толстых людей всегда осуждают, а вот реальные причины наличия лишних килограммов часто никому не интересны. В „Больших девочках“ наконец-то вскрылась правда, которая и тронула зрителей»
Эвелина Назарова
Участница проекта
При этом, отвечая на критику, Назарова заявила, что не так страшны физические нагрузки, как-то, что можно уйти с проекта с тем же лишним весом.
«Я видела много комментариев людей, мол, над нами издеваются на проекте, с таким лишним весом такие испытания проходить нельзя. Но люди не понимают, что страшно не тягать машину или не вылезать из ямы, а страшно остаться в этом весе. Каждое испытание приближало нас к похудению»
Эвелина Назарова
Участница проекта
«Большие девочки» после участия в шоу — похудение и новая жизнь
Почти все выбывшие из проекта участницы рассказали «Страстям», что продолжают худеть уже за пределами шоу.
Диана Глебова призналась, что проект помог ей изменить не только пищевые привычки, но и больше любить себя.
«Я изменилась не только внешне, но и внутренне. Стала увереннее в себе, научилась отстаивать свои границы, узнала себе цену. Научилась наконец-то в первую очередь любить себя. Перестала терпеть абьюз от бывшего — после проекта мы разошлись — и вступила в гармоничные, здоровые отношения»
Диана Глебова
Участница проекта
С ней согласна и Настасья Сытникова, которая тоже худеет дома.
«Я ни в коем случае не хочу вернуться в прошлую жизнь и в прошлый вес»
Настасья Сытникова
Участница проекта
А вот Эвелина Назарова пока держится в том весе, в котором покинула проект. Тем не менее, девушка планирует возобновить процесс похудения.
«Я обязательно продолжу. Сейчас я стараюсь поддерживать форму, ни одного килограмма с вылета не набрала»
Эвелина Назарова
Участница проекта