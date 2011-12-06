Ева Карицкая крестила сына Паши Техника в храме, где отпевали его отца. Об этом стало известно из соцсетей.

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая показала кадры с крещения их общего сына Ивана. Мальчик был одет в белую рубашку во время таинства.

Церемония прошла в храме Петра и Павла в Лефортово. Там же, где отпевали отца ребенка, рэпера Пашу Техника.

«Ну что ж, крестили Ивана», — подписала кадры с сыном Карицкая.

После обряда девушка вместе с сыном и подругами отправилась отмечать крещение в ресторан.

Напомним, Паша Техник скончался 5 апреля 2025 года в Таиланде. В больнице ему диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность. Вскоре он впал в кому. Причиной смерти рэпера стал септический шок.

