«Этот союз против природы, в нем не будет детей»: Роза Сябитова высказалась о новом романе Ирины Пеговой

Сваха Роза Сябитова прокомментировала новый роман актрисы Ирины Пеговой с мужчиной моложе на 10 лет. В беседе с Teleprogramma.pro ведущая шоу «Давай поженимся!» похвалила артистку, но отметила: такой союз - «против природы».

По мнению свахи, в новых отношениях 47-летняя Ирина Пегова обретет счастье. За свою карьеру Роза Сябитова видела много подобных пар.

«Молодец, выбрала себе мужчину для радости. Как долго это продлится? Сколько есть, все ее будет. Много ли, мало, можно только пожелать счастья. Люди могут долго находиться в таких отношениях. К нам на программу приходили люди, которые были в отношениях с возрастными женщинами по 15 лет», - заявила телеведущая.

Вместе с тем звезда «Давай поженимся!» призналась, что союзы, в которых женщина значительно старше мужчины, противоречат природе.

«Отношения возрастного мужчины с молодой девушкой, неважно, с какой разницей в возрасте, — это всегда больше от природы. Почему? Потому что молодая женщина может родить от любого мужчины, если у нее все в порядке. А союз, где женщина старше, а мужчина младше, — это против природы, потому что в нем не будет детей», - подчеркнула Роза Сябитова.

Знаменитость убеждена: семья держится на совместно нажитом имуществе и детях. В противном случае пару неизбежно ждет разрыв: «Объединять имущество и не рожать детей — это такая шаткая позиция в части долговечности брака».

Напомним, Ирина Пегова перестала скрывать отношения с новым возлюбленным на премьере фильма «Август». Избранником актрисы стал 37-летний Сергей Марин, сыгравший в картине «Гром: Трудное детство» - продолжении «Майора Грома». Пара не скрывала чувств и держалась за руки.

Ранее Ирина Пегова впервые показала фото с возлюбленным, который на 10 лет моложе нее.