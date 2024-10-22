«Этот шаг осознанный»: Григорий Лепс заявил о серьезных намерениях в отношении 18-летней невесты

Роман 62-летнего певца Григория Лепса и 18-летней студентки Авроры Кибы активно обсуждается в СМИ с лета. В новом выпуске программы «Тема» на RU.TV артист высказался об отношениях с девушкой и заявил, что у них все серьезно.

Новая избранница Григория Лепса только недавно окончила школу — ей исполнилось 18 лет в феврале этого года. Большая разница в возрасте пары стала предметом обсуждений и критики в Сети, из-за чего отношения певца и студентки стали критиковать. Артист признался, что ожидал такой реакции, поскольку это «естественный процесс».

«Задевают мою девушку новую, но это процесс естественный. Слишком велика разница в возрасте. Не каждый верит в то, что это довольно серьезно, а это довольно серьезно», — отметил Григорий Лепс.

Однако певца не задевают нападки хейтеров. Григорий Лепс заверил, что они с возлюбленной осознанно вступили в отношения и у них все серьезно.

«Шаг этот осознанный, который мы делаем в направлении друг друга очень осознанно! Не знаю, что из этого будет в будущем, сложно предугадать, но в общем и целом пока у нас великолепные отношения», — заявил артист.

Сейчас пара находится в разлуке – после окончания Московской экономической школы Аврора Киба поступила в Лондонский колледж моды и ехала из России без Григория Лепса.

«Сейчас мы не вместе… она учится, но я дожидаюсь ее скорейшего возвращения и там дальше уже будет видно», — поделился певец.

Напомним, роман Григория Лепса с Авророй Кибой обсуждали все лето. Впервые певец вышел в свет с девушкой, которую назвал своей невестой, в июне этого года на премии МУЗ-ТВ. Пара не раскрывает подробности отношений, но неоднократно появлялась вместе на светских мероприятиях. Многие считают, что роман артиста и студентки является пиаром. При этом, по информации СМИ, в окружении знаменитости утверждают, что все серьезно.

Ранее мы писали о том, что 18-летнюю девушку Григория Лепса заподозрили в обмане.