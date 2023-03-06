«Этот низкий голос»: 72-летняя Надежда Бабкина поразила эффектной ролью в спектакле

72-летняя певица Надежда Бабкина в прошедшие выходные сыграла роль атаманши в спектакле «Тихий Дон». Диктор Анна Шатилова оценила увиденное.

Постановка состоялась в Московском государственном академическом театре Русская песня. В спектакле были задействованы Марк Богатырев, исполнивший роль Григория Мелехова, а также Татьяна Арнтгольц, которая сыграла Аксинью.

Диктор Анна Шатилова заявила, что четыре часа прошли «на одном дыхании». Артистку поразили сценография и слаженная работа многочисленных элементов на сцене.

Говоря об игре Бабкиной, Шатилова заявила: «Надя просто замечательная драматическая актриса… Этот низкий подходящий под образ голос, эти песни, которые Надя подобрала под свой персонаж».

Она отметила, что главным достоинством театра Бабкиной являются солисты – их участие всегда «уместно, точно и по делу».

«Надежда, я считаю, что премьера состоялась на ура», - обратилась Шатилова к певице.

Она отметила, что данную постановку сделали за полгода, а в планах театра - еще один исторический спектакль.

Ранее певец Шура сделал признание о сексе с Бабкиной.