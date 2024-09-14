«Этот настрой мне отчасти помог»: рэпер ST раскрыл, почему отказался от алкоголя

Рэпер ST раскрыл, почему полностью отказался от алкоголя.

Александр Степанов заявил, что перед тем, как уехать в другую страну ради участия в шоу «Новые звезды в Африке», он принял решение начать здоровый образ жизни и бросил пить. С тех пор артист уже полтора года не употребляет спиртные напитки.

По словам рэпера, каждый участник реалити на выживание готовится к шоу так, чтобы одержать победу в борьбе за главный приз. Александр решил заранее, что отказ от спиртного поможет ему привести себя еще в более здоровую форму. В итоге, артист добился своей цели, вернувшись домой победителем. Он уверен, что именно отказ от алкоголя смог подтолкнуть его к победе.

«Наверное, этот настрой мне отчасти помог. И для меня было важно честно победить. То есть, не просто отсидевшись и дождавшись, пока все друг друга перекусают. А именно показав, что я достоин победы. И я бросил пить за месяц до поездки в Африку... Окончательно понял, что мне это совсем не нужно», — заявил Александр в беседе с изданием NEWS.ru.

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