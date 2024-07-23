«Этот комплекс у меня был всегда»: Волочкова заявила, что считалась худшей ученицей в балетном классе
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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что в самом начале своей карьеры не обладала физическими данными и была худшей ученицей. Благодаря стараниям она смогла стать популярной и завоевать любовь зрителей. Об этом она рассказала в беседе с Пятым каналом.
Знаменитость отметила, что много работала, преодолевала и боролась с главными недостатками. Она знала, что у нее нет прирожденных данных балерины, но делала все возможное, чтобы развиваться. Анастасия подчеркнула, что у нее не было растяжки, которая сейчас удивляет общественность и привлекает внимание мужчин.
«Я сначала была самой худшей ученицей по балету. Этот комплекс у меня был всегда. Мне его еще усиливала педагог по балету, которая говорила, что я никогда не буду балериной», — рассказала Волочкова.
Уже в пятилетнем возрасте артистка мечтала, как будет выступать на лучших площадках. Она поставила себе цель стать профессионалом и быть любимой у публики.
«И это получилось», – добавила звезда.
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