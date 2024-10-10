Алсу раскрыла, что помогло пережить ей тяжелый развод

В конце августа певица Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Знаменитость намекнула, что избранник ей изменял, и чаша терпения переполнилась. Артистка пережила непростые времена и рассказала, что ей помогло справиться с ними.

Певица, недавно выпустившая новую песню «Я учусь не бояться», решила откровенно поговорить с фанатами в своих социальных сетях.

По словам Алсу, она счастлива, что у нее есть любимая профессия и дело, которое приносит ей удовольствие. В непростые времена музыка спасает и придает сил, считает знаменитость.

«В счастливые моменты — окрыляет и вдохновляет! Любовь и поддержка моего зрителя очень помогает моим ранам зажить быстрее. Спасибо вам большое за то, что вы есть», — обратилась к поклонникам исполнительница хита «Зимний сон».

В конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали Анастасию Решетову, экс-возлюбленную рэпера Тимати. Позднее модель заверила, что ее не интересуют женатые мужчины, на что артистка лаконично ответила: «Врет».

Напомним, экс-супругам предстоит раздел имущества в суде. Заседание по делу перенесли на 15 ноября, рассказал адвокат Александр Добровинский.