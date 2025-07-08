«Этот фильм поставил крест на моей карьере»: почему Андрей Мягков до конца дней ненавидел «Иронию судьбы»

8 июля звезде фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андрею Мягкову исполнилось бы 87 лет. До конца дней актер проклинал свою роль в культовой картине — был уверен, что она сломала его карьеру. О том, за что артист так ненавидел ленту, рассказывает Экспресс газета.

Андрей Мягков был одним из самых узнаваемых советских актеров и снялся в более 70 фильмах, среди которых «Служебный роман», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс». Но роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы» сделала артиста настоящей звездой. Картина вышла в 1975 году, но до сих пор остается символом новогодних праздников. Несмотря на всесоюзную славу, Андрей Мягков ненавидел своего персонажа, который «делал других несчастными».

«Ну какой это герой? Сделал девушке предложение, а спустя несколько часов бросил ее и влюбился в другую. Разве это красивый поступок? Он ведь и сам несчастный человек, который не может устроиться в жизни, и других делает несчастными», — возмущался актер.

Звезда советского считал, что роль в «Иронии судьбы» разрушила его карьеру. После выхода картины на экраны многие приписали Андрею Мягкову алкоголизм, но на самом деле он не употреблял спиртное. Артист был уверен, что что лента, которая «запачкала» его образ, не заслуживает столько внимания.

«Этот фильм поставил крест на моей карьере. Все считают меня алкоголиком, хоть в действительности спиртного я не люблю, а баню просто ненавижу! Я этот фильм уже не смотрел лет 20. Это насилие над зрителем, когда его показывают в новогоднюю ночь», — заявлял Андрей Мягков.

Сценарист Александр Бородянский рассказывал, что актеру было приятнее, когда публика отмечала его писательский талант. Мало кто знал, что Андрей Мягков написал три детективных романа, по которым был снят сериал «Сивый мерин».

Напомним, Андрей Мягков ушел из жизни 18 февраля 2021 года от острой сердечной недостаточности, ему было 82 года.

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