«Есть группа людей, с которыми она общается»: как сейчас живет 92-летняя актриса Татьяна Доронина

Подруга Татьяны Дорониной Лидия Матасова рассказала, как сейчас живет актриса. 12 сентября ей исполнилось 92 года.

На вопрос о здоровье Матасова ответила: «Да все хорошо у нее».

В разговоре с Teleprogramma.org приятельница народной артистки СССР была сдержанна и не словоохотлива. Журналисты интересовались, ездит ли она к Дорониной.

«Нет, я не езжу. Не буду я никакое интервью давать, вы уж меня простите. Все нормально у Татьяны Васильевны!» - сказала Матасова и добавила, что у актрисы «есть группа людей, с которыми она общается».

Говорить о чем-либо еще собеседница отказалась, сказала, что не хочет.

Издание пишет, что последние три года Доронина живет в Геронтологическом центре. За ней ухаживают шесть медсестер. Актрисе оказывают необходимую медпомощь, делают массаж. Для проживающих там доступны библиотека, киноконцертный зал, бильярдные.

В мае Матасова рассказывала, что помощники регулярно ездят к Дорониной и привозят все необходимое. Планов на выход в свет у Дорониной не было.