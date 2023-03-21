Этот диагноз ставят погибшим: практически все органы у Костомарова поражены

У фигуриста Романа Костомарова могут быть поражены практически все органы. Спортсмену поставлен диагноз «полиорганная недостаточность» - он часто встречается у погибших.

Как рассказал доктор медицинских наук Андрей Шестаков, полиорганная недостаточность – «вещь серьезная и сложная». Она означает, что «практически все органы испытывают проблемы, они поражены».

Шестаков допустил, что анализы могут быть хорошими, но это еще не повод радоваться. «Если вы посмотрите в истории болезней многих погибших, то можете встретить этот термин», - поделился врач.

Степень полиорганной недостаточности у Костомарова неизвестна, но «по сути, это поражение полости всех органов», утверждает специалист.

Комментируя улучшение показателей у спортсмена, Шестаков отметил, что это результат действия лекарств. «Но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива», - сказал врач.

Он еще раз подчеркнул, что диагноз «говорит о больших проблемах» и «с этим бороться крайне тяжело».

Ранее сообщалось обо всех проведенных Костомарову операциях. Впервые стало известно, что помимо ампутации кисти руки и обеих стоп, спортсмену отрезали голени. Решение по ампутации второй руки не принято, но она «чернеет». Врач пока ждут, как будет развиваться процесс.