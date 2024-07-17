«Этот человек занимает большой пост в госструктурах»: актриса Уколова рассказала о своем покровителе

Актриса Анна Уколова рассказала, что в юности ей сильно помогал в финансовом плане очень влиятельный мужчина. Она получала деньги каждый месяц и при этом не состояла с «покровителем» в каких-то отношениях.

Звезда «Левиафана» призналась, что спонсор увидел ее в студенческом театре. По всей видимости, она ему понравилась, поэтому он решил навести справки. Так он узнал, что она из обыкновенной семьи, поэтому решил помогать.

«Не могу имя и фамилию называть, потому что этот человек занимает большой пост в госструктурах. <…> Мне передали такие условия: «Мне от тебя ничего не надо, ты просто будешь иметь стипендию 150 долларов в месяц. Я в тебя вкладываю деньги, потому что у тебя талант», - цитирует слова Уколовой «7Дней.ru».

В итоге каждый месяц Анна получала стипендию от мужчины. Эти деньги она тратила на вечеринки с друзьями и еду. По ее словам, она «кормила весь курс». Все эти средства актрисе доставались без каких-либо условий, поэтому она верит, что бесплатный сыр может быть не только в мышеловке.

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