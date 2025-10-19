«Этот человек ненормальный»: 57-летний экс-солист «Белого орла» Александр Ягья назвал жену аппаратом ревности

Бывший солист группы «Белый орел», которая в нулевых рвала музыкальные чарты, Александра Ягья рассказал о бесконтрольной ревности со стороны жены. Супруга артиста не перестала испытывать страх за отношения даже спустя 20 лет брака.

В интервью репортерам передачи «Однажды…» на НТВ Александр заявил, что столкнулся с бесконтрольной ревностью жены. По словам певца, она никак не может успокоиться, даже несмотря на подрастающих пятерых детей. Ягья иногда выходит из себя по этому поводу, но в основном уже с терпением относится к поведению супруги.

«Жена — это один большой ходячий аппарат ревности. Туда не смотри, сюда не ходи. Я уже ей говорю: „Да мы 20 лет вместе живем. Надо же как-то успокоиться“. Нет. Этот человек ненормальный. У нее есть в жизни я, может быть, еще дети и больше ничего», — признался Алекандр.

