«Дважды расходились»: жена Павла Деревянко рассказала о трудностях в браке

Жена Павла Деревянко о сложных отношениях с актером. Звездная пара узаконила отношения 8 августа 2025-го: свадьба прошла с размахом в Барвихе и обошлась в 15 миллионов рублей.

Первое время Фуць не рассматривала Деревянко как потенциального супруга. Она рассказала, что их путь к браку был непростым. Пара несколько раз расставалась и заново сходилась.

«Мы знакомы почти пять лет. За это время у нас были пробы отношений, мы расходились и сходились дважды. И только на третий раз он сказал, что осознал: если снова потеряет меня, это будет навсегда. Тогда он признался, что любит меня и хочет строить отношения. Предложение же поступило через полтора-два года», — поделилась Зоя в подкасте Дениса Жавнеровича.

Дизайнер также призналась, что не всегда готова мириться с профессиональными обязанностями мужа, включая съемки постельных сцен. Иногда она даже чувствует ревность. Также испытанием стали светские выходы.

«Единственное, что мне не нравилось, это красные дорожки. Я говорю Паше: "Ты один сходи, я тебя со стороны красиво сниму". Но все знают, что я есть, и спрашивают: "А где Зоя?". Меня вытаскивают на дорожку, а первые несколько раз это было непросто», — рассказала Зоя.

