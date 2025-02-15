«Этой курице было трудно»: Светлана Зейналова рассказала о главном минусе отдыха на Мальдивах

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Светлана Зейналова вместе с двумя дочерями впервые улетела отдыхать на Мальдивы. При этом она пожаловалась на низкое качество еды на курорте.

«Есть тут нечего, но не в этом сила Мальдив! Похудеем, в конце концов! Я сегодня утиные крылья выдавала детям за куриные и говорила: "Этой курице было трудно! А ты полетай с острова на остров!". В ответ они просто шоколадные коктейли заказали и наелись ими», - разоткровенничалась телеведущая в своем блоге.

Несмотря на сложности с питанием, Зейналова отметила фантастическую природу островов. Она призналась, что готова все дни отпуска провести на пляже и не выходить из океана.

«Меня размазало по пляжу, морю и пальмам. Фотошоп наложен на природу сразу Богом. Красота невероятная. И спокойствие. И доброта местного населения. Это чудо!» — поделилась эмоциями Светлана.

Знаменитость отметила, что семейный отпуск с детьми продлится всего неделю. Она выразила надежду, что дочери отдохнут, поскольку сильно устают от учебы.

Телеведущая также пошутила, что отправляется в запой и сразу же поправилась, что имела в виду заплыв.

«Я что-то растерялась. В первый раз в жизни мы прилетели на такой красивый остров, в такое красивое место»,— разоткровенничалась Зейналова.

Напомним, 16-летней дочери Светланы от медиаменеджера Алексея Глазатова в детстве поставили диагноз аутизм. В 2012 году брак распался. Звезда Первого канала также воспитывает 6-летнюю дочь от маркетолога Дмитрия Ленского, с которым рассталась в 2020 году.

Ранее Светлана Зейналова рассказала о воспитании особенной дочери. Девушка готовится к экзаменам, тренируется в спортзале, занимается с логопедом и изучает английский язык. Современных школьников телеведущая сравнила с «рабами на галерах» из-за того, что они учатся по 12 часов в день.