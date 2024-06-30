Этого никто не ожидал: Елизавета Боярская и Максим Матвеев раскрыли семейную тайну

24 июня в Москве состоялась церемония вручения XXX Национальной театральной премии «Золотая Маска», на которой были награждены многие знаменитости. Так, актриса Елизавета Боярская, получившая на премии сразу две награды, появилась на мероприятии в сопровождении супруга Максима Матвеева. Звездная пара удивила присутствующих, рассекретив семейный амулет, пишет «7Дней.ru».

Торжественная церемония награждения лауреатов театральной премии «Золотая Маска» прошла 24 июня в Театре им. Е.Б. Вахтангова в Москве. Елизавета Боярская дважды удостоилась награды. Спектакль «Чайка» Льва Додина выиграла в номинации «Лучшая работа режиссера драматического театра». Актриса приняла награду за своего худрука со сцены.

Также дочь Михаила Боярского удостоилась специальной премии жюри «Золотой маски» в номинации «За лучший актерский дуэт» вместе с коллегой Игорем Черневичем. Актеры получили награду за роли в спектакле «Чайка» в Малом драматическом театре — Театре Европы в Санкт-Петербурге.

Поддержать Елизавету Боярскую на мероприятии пришел ее муж Максим Матвеев, который в последнее время редко появляется на светских мероприятиях. Актриса выбрала для премии черное платье с открытыми плечами, а ее супруг — черный костюм. Примечательно, что у супругов были парные сережки в ушах, из-за чего многие сделали вывод, что это их семейный амулет.

Елизавета Боярская пошла по стопам своего знаменитого отца и построила успешную актерскую карьеру. Артистка снялась в фильмах «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Великая», «Анна Каренина» и других. Кроме того, знаменитость играет в театральных постановках («Три сестры», «Вишневый сад», «Гамлет», «Братья Карамазовы», «Чайка» и другие).

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев состоят в браке с 2010 года. Спустя два года после свадьбы у артистов родился сын Андрей, а в 2018 году — сын Григорий.

Ранее сообщалось о том, что скрывающая фигуру Елизавета Боярская спровоцировала слухи о третьей беременности.