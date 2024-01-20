«Этого недостаточно!»: Этери Тутберидзе признала себя «самым одиозным тренером в стране»

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе оказалась в центре скандала на съемках нового проекта для телеканала «Пятница». Об этом продюсер Борис Волков рассказал в беседе с Telegraph.

Этери Тутберидзе пригласили поучаствовать в проекте «Большие девочки», в котором тренеру нужно было за три месяца превратить женщин весом от 100 килограммов в стройных красавиц. Шоу еще не вышло на экраны, однако команда уже сейчас делится подробностями со съемок.

«Если вдруг наши участницы недостаточно худели за отчетную неделю, она устраивала им и тренерскому штабу такой разнос, что мама не горюй. «Пересматривайте методы, делайте что хотите, этого недостаточно!» – цитирует слова Этери Борис Волков.

Тутберидзе известна своим жестким подходом к тренировкам и воспитанию будущих звезд фигурного катания. При этом сами спортсменки не раз утверждали, что в один момент были готовы сбежать от своей наставницы.

По словам Бориса Волкова, Этери признает, что, возможно, она «самый одиозный тренер в стране». Ее часто критикуют за жестокие методы работы с фигуристками, однако Тутберидзе на это все равно.

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