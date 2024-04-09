«Этого не может быть»: друг Евгения Кунгурова Владимир Брилев не верит в смерть певца

8 апреля стало известно о смерти заслуженного артиста России, певца Евгения Кунгурова. Близкие артиста задаются вопросом, с чем связан его внезапный уход из жизни. Друг Евгения Кунгурова, певец Владимир Брилев, в беседе с изданием StarHit признался, что для него новость о смерти артиста стала шоком.

Владимир Брилев не мог поверить в смерть Евгения Кунгурова, поскольку, по его словам, никаких предпосылок для его ухода из жизни не было.

«Вы, наверное, шутите? Этого быть не может, потому что было разное… Мне кажется, что Женя достаточно успешно разобрался с собой, с профессией, со своими девочками, любимыми женщинами и был, как ни странно, в достаточно гармоничном состоянии, либо хорошо его скрывал», — высказался Владимир Брилев.

Друг Евгения Кунгурова с теплом вспоминает певца и до сих пор не может поверить в случившееся. Владимир Брилев также выразил соболезнования родным и близким артиста.

«Невероятно талантливый человек, одаренный, очень трудоспособный, тактичный, сдержанный, жизнелюбивый, что самое удивительное. Я выражаю слова искреннего глубочайшего соболезнования близким, всем родным, это невосполнимая утрата. Женя был очень большим артистом и хорошим другом. Какая нелепость, я даже не думал, что буду такое говорить…» — заключил певец.

Напомним, певец Евгений Кунгуров скончался 8 апреля. В тот день супруга артиста обратилась в полицию, поскольку долго не могла с ним связаться. Женщина рассказала, что получила от мужа странное сообщение, которое заставило ее насторожиться, и попросила правоохранителей съездить к месту жительства певца. Прибывшие к дому на Зоологической улице полицейские обнаружили возле многоэтажки тело артиста.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Являлся участником проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее сообщалось о том, что актер Сергей Шолох рассказал о последнем разговоре с Евгением Кунгуровым в день его смерти.