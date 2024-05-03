«Этого не боится»: Запашный объяснил, как хищники выполняют трюки с горящим кольцом

Дрессировщик Аскольд Запашный заявил, что хищники не касаются огня во время трюка с горящим кольцом. Он ответил на популярный вопрос, который часто задают зоозащитники. Об этом пишет Пятый канал.

Братья Эдгард и Аскольд Запашные почти всю жизнь провели в цирке. Они являются опытными дрессировщиками и охотно делятся с поклонниками своими секретами. Так, многих зрителей поражает и даже пугает трюк с горящим кольцом. А некоторых волнуются за животных, которые, на первый взгляд, находятся очень близко к огню.

«Единственная причина, почему он (хищник — прим. ред.) это делает, — потому что этого не боится. Потому что огонь его никогда не обжигал. Если его один раз огонь обожжет, он никогда не прыгнет», — объяснил Аскольд Запашный.

Дрессировщик отметил, что во время исполнения трюка раздвигается тумба, ставится кольцо, а после туда переходит и прыгает животное. Сначала кольцо немного поджигается, чтобы хищник привык к виду огня.

«Но до него животное в принципе никогда не достает, не успевает обжечься», — заявил артист цирка.

Его брат, Эдгард Запашный рассказывал, что дрессировщиком может стать любой желающий. Для этого нужно любить животных, быть ответственным и дисциплинированным. Он вспомнил историю Виталия Смолянца из Донбасса, который работал водителем в цирке-шапито, после стал администратором, а позже решил, что хочет быть дрессировщиком и стал им.